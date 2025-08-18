Bayırköy Belde Belediyesi, tren yolu alt geçidinde düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmaların, belirli aralıklarla sürdürüldüğü bildirildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, alt geçitte kullanılan temizlik malzemelerinde deterjan ve dezenfektanların tercih edildiği, bu sayede kötü koku ve mikrobiyolojik risklerin önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, "Beldemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını gözeterek düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" denildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bayırköy Belediyesi'nden Tren Yolu Alt Geçidinde Temizlik ve Dezenfeksiyon Çalışmaları - Son Dakika
