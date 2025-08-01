Bayırköy Belediyesi Su Hattı Arızasını Hızla Giderdi

Bayırköy Belediyesi, beldede altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fatih Mahallesi'nde meydana gelen su hattı arızası, belediye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede giderildi. Mahallede deforme olan su borularında oluşan arıza nedeniyle kısa süreli yaşanan su kesintisi, yapılan onarım çalışmalarıyla son buldu. Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fatih Mahallesi'nde deforme olan su hatlarında oluşan arıza, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle giderilmiştir. Halkımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK