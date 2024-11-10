Bayırköy'de Baba Destek Programı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Bayırköy'de Baba Destek Programı Başladı

Bayırköy\'de Baba Destek Programı Başladı

Bayırköy Belediyesi'nin destekleriyle, AÇEV tarafından geliştirilen Baba Destek Programı (BADEP) 12 hafta sürecek eğitim programına başladı. Program, babaların çocuklarının gelişimine katkıda bulunmalarını hedefliyor.

10.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:58
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Bayırköy'de Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından geliştirilen Baba Destek Programı (BADEP) başladı.

Bayırköy Belediyesi destekleriyle beldede başlatılan program, BADEP eğitmeni ve saha sorumlusu Yakup Kuyu'nun katılımı ile başladı. Eğitmen Kuyu'ya bu anlamlı program için teşekkür eden Beledihye Başkanı Aykut Dilsiz, "12 hafta sürecek program ile babalara destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" ifadelerine kullandı.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından 1996 yılında geliştirilen Baba Destek Programı (BADEP), bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenerek uygulanmaya devam ediyor. Programla, babanın çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmesini, çocukla karşılıklı ve yakın bir ilişki kurmasını hedefleyen bir eğitim sağlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayırköy'de Baba Destek Programı Başladı - Son Dakika

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