Baykar, Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Baykar, Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor

Baykar, Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor

Baykar firması, halka açık olmadığını ve hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmadığını belirterek, yatırım dolandırıcılığına karşı hukuki süreçler başlattığını açıkladı. Şirket, sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olunması ve itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

15.04.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar firması, yatırım dolandırıcılığına karşı uyararak, "Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

Baykar'ın X isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Baykar'a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baykar, Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Baykar, Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement