Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Onur Mahallesi\'nde Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın mahalle ziyaretleri kapsamındaki son durağı Onur Mahallesi oldu. Muhtar Hatice Arslan ve bürokratlarla mahalleyi sokak sokak gezen Önal, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Onur Mahallesi Muhtarı Hatice Arslan ve belediye bürokratlarıyla birlikte mahalleyi baştan sona gezerek ihtiyaçları ve eksiklikleri yerinde belirledi. Mahalle esnafını ziyaret eden ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Önal, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de çöp konteynerlerini dezenfekte edip, boyadı, sokaklarda tanker ve süpürge araçlarıyla temizlendi. Parklarla ilgili çalışmalar, kaldırımlar ve temizlik gibi konularda ilgili birimlere talimat veren Önal, ihtiyaçların imkanlar dahilinde hızla çözüme kavuşturulmasını istedi.

Başkan Önal, "Mahallemizi baştan sona gezerek eksikliklerimizi belirledik, notlarımızı aldık, ilgili birimlerimize talimat verdik. Her mahallemizde eşit ve adil hizmet üretmek, vatandaşımızın yanında olmak için çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. İlçe sakinlerimizin desteği ve güveni bizim için çok önemli. Bayraklı'nın her mahallesini ve sokağını birlikte güzelleştireceğiz" dedi. - İZMİR