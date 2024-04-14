Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Parklarda İncelemelerde Bulundu

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Ramazan Bayramını ilçe sakinleriyle sahada karşılayan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, hafta sonu mesaisinde ise parklarda incelemelerde bulundu. Yapılması gerekenleri yerinde tespit eden Başkan Önal, "Bayraklı'ya yeni yeşil alanlar kazandıracağız. En güzel parklar Bayraklı'da olacak" dedi.

31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz hızla çalışmaya başlayan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, hafta sonu mesaisinde Özkanlar'da parkları gezdi, yapılacakları tespit etti. İlçe genelinde bakım, onarım ve tadilatların dışında ilçenin yeşil alan miktarını artıracaklarının sözünü veren Başkan Önal, imkanlar ve ihtiyaçlar dahilinde kente yeni parklar kazandıracaklarını belirtti.

Yeni yeşil alanlar ve parklar

Başkan Önal, "Bayraklı'nın yeşili yok denecek kadar az ancak seçim sürecinde verdiğimiz bir söz vardı. "İlçemize yeni yeşil alanlar kazandıracağız" dedik. İlk işlerimizden biri de bu olacak ve artık nefes almak için farklı ilçelere gitmemize gerek kalmayacak. Bunun yanı sıra imkanlarımız dahilinde ihtiyaç olan alanlara modern yeni parklar kazandırıp, mevcutların bakım, onarım ve yenileme işlemlerini de hızla tamamlayacağız" dedi. - İZMİR