Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Personeliyle Bayramlaştı

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Personelin bayramını kutlayan Başkan Önal, "Ben sizin üstünüz değil, çalışma arkadaşınızım. Emek veren, çalışan her arkadaşımın sonuna kadar yanında olacağım. Bayraklı için hep birlikte çok çalışacağız ve komşumuz açken yatağa tok girmeyeceğiz. Her zaman birlikte olacağız ve Bayraklı için en iyisini yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan İrfan Önal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, bürokratlar ve belediye personelleri katıldı.

"ÜSTÜNÜZ DEĞİL, ÇALIŞMA ARKADAŞINIZIM"

Davul zurna eşliğinde sloganlar ve alkışlarla büyük coşkuyla karşılanan Başkan Önal, törende personele seslenerek şunları söyledi:

"Hizmet için yola çıktık. Tüm belediye çalışanlarımızın bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı onur duyuyoruz. Sorunlarımızı biliyoruz ve çözümleri için de el birliğiyle çok çalışacağız. Seçim süreci boyunca tutamayacağım hiçbir sözü vermedim, popülizm yapmadım, her zaman tüm emekçi arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmakla ilgili üzerime ne düşüyorsa yapmakla ilgili mücadele edeceğimi söyledim. İmkanlarımızı Bayraklı'dan, çalışanlarımızdan yana kullanacağımızın sözünü verdim. Hep beraber bir yola çıkıyoruz ve bu yolda hepimiz çok çalışmak zorundayız. Komşumuz açken yatağa tok girmeyeceğiz. Cumhuriyet değerlerinden sapmayacağız. Oturmayacağız, çok çalışacağız. Ben sizin üstünüz değil, çalışma arkadaşınızım Bana her zaman ulaşabileceğiniz bir birimimiz olacak ve Bayraklı için en iyisini hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı ve kadir gecenizi kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle nice güzel bayramlar diliyorum."

Törende yaptıkları konuşmada örgütlü mücadelenin öneminden bahseden Disk 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, Tümbelsen 2 No'lu Şube İş yeri Temsilcisi Selim Kiracı ve Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ali Balık, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vererek tüm çalışanların bayramını kutladı. Konuşmaların ardından Başkan Önal personelle bayramlaştı.