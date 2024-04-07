Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, vatandaşlarla buluştu

Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, vatandaşlarla buluşmasında "Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim" dedi.

İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçenin Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğine katıldı. İftar öncesinde vatandaşlara seslenen Başkan Önal, "Yaklaşan Ramazan Bayramımızı kutluyor, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bugün burada paylaştığımız sofranın da bereket, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Sizlerin oylarıyla Bayraklı Belediye Başkanı seçildim. Şimdi hızla Bayraklı için hizmete başlıyoruz" dedi.

"TUTAMAYACAĞIM SÖZÜ VERMEDİM"

Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağı hiçbir sözü vermediğini belirten Önal, "Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim. 31 Mart gecesi ortaya çıkan sonuçlar da göstermiştir ki; vatandaşlarımız, giderek ağırlaşan ekonomik koşullardan dolayı kurtuluşun halkın iktidarında bizimle olacağını gördü. Çünkü, biz CHP'li belediyeler derdi olanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Halkımızın bize olan güvenine layık olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithaf ettiğimiz ilk 100 günde birçok çalışmayı hızlıca hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Hacivat Karagöz ve çeşitli etkinliklerle renklenen Ramazan Şenliği, oruçların açılmasının ardından Semazen gösterisiyle devam etti.