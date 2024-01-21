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Bayraklı Belediyesi, 23 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla binlerce sporcuya fırsat sunuyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, 23 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla binlerce sporcuya fırsat sunuyor

Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda 25 bin sporcuyu ağırlayarak 575 madalya kazandırdı. Bu süreçte dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonları yetiştirildi. Bayraklı Belediyesi, spor yatırımları ve başarılı sporcularıyla ilçenin gurur kaynağı oldu.

Bayraklı Belediyesi, 23 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla binlerce sporcuya fırsat sunuyor
21.01.2024 - 15:08,
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23 farklı branşta açılan spor kursları ile binlerce Bayraklılıya spor yapma ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda 25 bin sporcuyu saha ve salonlarda ağırladı. Turnuvalardan 575 madalya kazanılırken, güreşte bir de dünya şampiyonu çıkarıldı! Başkan Serdar Sandal, "Sporun kalbi artık Bayraklı'da atıyor. Farklı branşlarda, binlerce sporsever hem eğleniyor hem yeteneklerini keşfediyor" dedi.

Spor yatırımları ve başarılı sporcularının dereceleriyle fark yaratan Bayraklı Belediyesi, 4,5 yılda uluslararası, ulusal, bölgesel ve il genelindeki turnuvalarda 215 altın, 161 gümüş ve 199 bronz olmak üzere toplam 575 madalya topladı. Bayraklılı sporcular, her branşta başarılarını büyütürken, elde ettikleri derecelerle de ailelerinin ve ilçenin gurur kaynağı oldu. Bu süreçte Miraç Saraç güreşte dünya şampiyonluğu kazandı, Bayraklı'dan Avrupa şampiyonaları ve dereceleri çıktı.

GURUR KAYNAĞI OLDULAR

Bayraklı Belediyesi 23 branşta açtığı kurslarla bu süreçte yaklaşık 25 bin kursiyere de spor yapma imkanı sundu. Bu kapsamda milli takımlar düzeyinde başarılı sporcular yetiştiren belediye sporcuları elde ettikleri başarılarla ilçenin gurur kaynağı oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora ve altyapıya verdiğimiz önemle Bayraklılı çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Sporun kalbi artık Bayraklı'da atıyor. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi, 23 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla binlerce sporcuya fırsat sunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi, 23 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla binlerce sporcuya fırsat sunuyor - Son Dakika
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