Bayraklı Belediyesi Anaokulu Sayısını 5\'e Çıkardı

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Okul öncesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki anaokulu sayısını 5'e çıkardı. Yamanlar ve Onur mahallelerinde açılış aşamasına gelen yeni eğitim kurumlarıyla, öğrenci kapasitesi de 700'e ulaşacak.

Eğitim çalışmaları ile dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, Onur Mahallesi'ndeki anaokulunun inşasında sona geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, açılış aşamasına yaklaşan yeni eğitim yuvasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Sandal, "Çocuklarımızın eğitimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Göreve geldiğimizde verdiğimiz bir söz vardı; 'Hiçbir çocuğumuz ekonomik imkansızlıklardan dolayı eğitimden geri kalmayacak' dedik. Bunun gerekliliğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar her an ve her alanda çocuklarımızın yanındayız. Bu kapsamda Onur Mahallesi'ndeki çocuklarımızı da Bayraklı eğitim modelinin kaliteli yapısıyla tanıştıracağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Onur Mahallesi Anaokulu, Bayraklı Belediyesinin 5'nci okul öncesi eğitim kurumu olacak. Daha önce; Ayda Bebek, Elif Bebek ve Pati İzi anaokullarını hizmete açan Bayraklı Belediyesi, Yamanlar Kültür Merkezi içindeki anaokulunun inşasında da sona gelmişti. Bu kapsamda 380 metrekare kullanım alanına sahip Onur Mahallesi'ndeki yeni anaokulunda; 4 sınıf, 1 uyku odası, 1 yemekhane ve idari ofisler yer alıyor. - İZMİR