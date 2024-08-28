Bayraklı Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'na Katılacak - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'na Katılacak

Bayraklı Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı\'na Katılacak

Bayraklı Belediyesi, her yıl farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve bu yıl 93'üncü kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılacak. Fuarda, Bayraklı Belediyesi, renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

28.08.2024 13:16  Güncelleme: 13:17
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Bayraklı Belediyesi, her yıl farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve bu yıl 93'üncü kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılacak. 30 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında "Teknoloji" temasıyla düzenlenecek fuarda, Bayraklı Belediyesi, Belediyeler Sokağı'ndaki 96 metrekarelik standında ziyaretçilerini birbirinden renkli etkinliklerle ağırlayacak.

Bayraklı Belediyesinin fuar kapsamında düzenlediği program kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen fuarda, Bayraklı Belediyesi standı, zengin içerikleriyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bale ve zumba gösterilerinden tekvando karşılaşmalarına, yoga seanslarından sportif etkinliklere kadar çocuklar ve gençler için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Piyano eğitmenleri ve kursiyerler, dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak; satranç sporuna ilgi duyanlar için fuar boyunca satranç eğitmenleri tarafından kapsamlı bilgilendirmeler yapılacak ve çeşitli seviyelerde satranç turnuvaları düzenlenecek. Ayrıca, arkeolojiyi sevdirmek amacıyla çocuklar için mini kazı çalışmaları organize edilecek. Teleskopla uzay incelemeleri gerçekleştirilecek, çocuklar astronomiyle tanışacak. VR gözlükle ziyaretçilere unutulmaz bir Anıtkabir gezisi deneyimi sunulacak. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi fuar standında ürettikleri ürünleri sergileyecek. Görsel sanatlar kapsamında yüz boyama ve resim çalışmaları yer alırken, robotik kodlama atölyeleri de fuarda ilgi çekecek. Keman dinletileriyle kulakların pası silinecek ve Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, gösterileriyle fuara renk katacak. Etkinlik programı belediyenin sosyal medya hesabından duyurulacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'nın kültürel ve sosyal dokusunu en iyi şekilde yansıtmak amacıyla fuarda yer alacağız. Bayraklımızı, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Fuar boyunca gerçekleştirilecek çeşitli gösteriler, atölyeler ve etkinliklerle de ziyaretçilere eğlenceli aktiviteler sunacağız. Herkesi standımıza bekliyoruz - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'na Katılacak - Son Dakika

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