Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Yakın Savunma Eğitimi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Yakın Savunma Eğitimi

Bayraklı Belediyesi\'nden Kadınlara Ücretsiz Yakın Savunma Eğitimi

Bayraklı Belediyesi, 'Güçlü Kadınlar, Güvenli Yarınlar' projesi kapsamında düzenlediği ücretsiz yakın savunma eğitimlerini tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi. Eğitimler, kadının güvenliğini artırmayı ve kendilerini savunmalarını sağlamayı amaçlıyor.

14.01.2025 11:30  Güncelleme: 11:32
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Bayraklı Belediyesi, kadınların güvenliğini artırmaya yönelik başlattığı ücretsiz yakın savunma eğitimlerini başarıyla tamamlayan ilk kursiyerlere sertifikalarını verdi. Çay Mahallesi Semt Merkezi'nde düzenlenen ve 7 hafta süren eğitimlere katılan kadınlar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmenin yöntemlerini öğrendi.

Bayraklı Belediyesinin kadınlara yönelik başlattığı "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yarınlar" projesi çerçevesinde düzenlenen ilk etap eğitimleri tamamlandı. 7 hafta süren kursta kadınlar, temel savunma hareketlerini öğrenerek günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri tehditlere karşı kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrendi. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım verdi.

Yoğun ilgi üzerine Bayraklı Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yarınlar" projesinin kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda yeni eğitimler, Doğançay Mahallesi'ndeki semt merkezinde başlayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilecek yakın savunma eğitimlerine katılmak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi semt merkezlerine veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek. Detaylı bilgiye 477 20 00 numaralı telefonu arayarak dahili 3065 üzerinden bilgiye ulaşılabiliyor. Eğitimlerin talepler doğrultusunda diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlarımızın toplumsal yaşamda kendilerini güçlü ve güvende hissetmeleri bizim öncelikli hedefimizden biri. Bu projeyle kadınlarımızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak desteklemeyi amaçlıyoruz. Şiddetle mücadelede kadınlarımız yalnız değildir ve biz, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadına karşı her türlü şiddetin son bulduğu, kadın haklarını savunmak zorunda olmadığımız, eşit, güvenli ve dayanışma dolu aydınlık bir gelecek için her zaman kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Yakın Savunma Eğitimi - Son Dakika

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