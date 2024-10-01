Bayraklı Belediyesi\'nden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılışı

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İzmir'in Bayraklı Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kent lokantalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Soğukkuyu Mahallesi ve Mansuroğlu Mahallesi'nde hizmete giren kent lokantaların ardının üçüncüsü Cengizhan Mahallesi'nde açıldı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim döneminde vaat ettiğimiz projelerden biri de kent lokantaları açmaktı. Halkımıza uygun fiyatlarla sağlıklı yemekler sunmak ve onların yanında olmak için kent lokantalarımızın bir yenisini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Bayraklı Belediyesinin kent lokantaları, vatandaşlara lezzetli, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunmaya devam ediyor. İlk iki lokantasını Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Ali Dinçer Parkı ve Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda hizmete açan Bayraklı Belediyesi, üçüncü kent lokantasını Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Alanı içinde yer alan kafede açtı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da lokantanın ilk hizmet gününde vatandaşlara yemek servis etti, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Cengizhan, Refik Şevket İnce ve 75. Yıl Mahallesi sakinleri, yeni kent lokantasının açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Önal'a ve ekibine teşekkür etti. Kent lokantaları, hafta içi her gün saat 12.00 ile 14.00 arasında hizmet veriyor. Menüde, 4 çeşit yemekten oluşan etsiz seçenek 50 TL, etli menü ise 70 TL'ye sunuluyor. Sağlıklı ve hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, özellikle dar gelirli aileler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Başkan İrfan Önal, "Seçim döneminde verdiğimiz sözlerden biri de ilçemize kent lokantaları açmaktı. Bu sayede vatandaşlarımıza destek olmak ve ekonomik krizin etkilerini hafifletmeyi hedefliyoruz. İlk iki şubemizi Soğukkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde açtık. Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Alanı içinde açtığımız üçüncü lokantamızla da daha fazla vatandaşımıza bu imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, halkımızın uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmasını sağlamak ve onların yanında olmaktır. Verdiğimiz her bir sözü hayata geçirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Kent lokantamız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - İZMİR