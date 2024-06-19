Bayraklı Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasını Hızlandırdı - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasını Hızlandırdı

Bayraklı Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sivrisinek ve haşere sorununa karşı geçtiğimiz haftalarda başlattığı ilaçlama çalışmalarını Kurban Bayramı'nda hızlandırdı. Donanımlı araçlarla ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmaları vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.

19.06.2024 14:07
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Bayraklı Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sivrisinek ve haşere sorununa karşı geçtiğimiz haftalarda başlattığı ilaçlama çalışmalarını Kurban Bayramı'nda hızlandırdı. Donanımlı araçlarla ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmaları vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.

Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, yaz mevsiminde artan sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. Bu kapsamda donanımlı üç araç ve uzman personelle, ilçenin tüm cadde ve sokakları her gün insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak ilaçlanıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan belediye ekipleri; özellikle yeşil alanlar, çöp konteynerleri, dere kenarları başta olmak üzere 24 mahallede insan yoğunluğunun olduğu alanlarda çalışma yürütüyor. Ekiplerin ilaçlama seferberliği, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Yaz boyunca çalışmalar sürecek

Yaz boyunca sivrisinek ve haşerelere karşı mücadelenin devam edeceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşaması için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bize gelen talepleri de dikkate alarak tüm sokaklarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasını Hızlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasını Hızlandırdı - Son Dakika
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