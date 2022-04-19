Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı - Son Dakika
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Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı

19.04.2022 13:53
Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, son günlerde yağmurlama borusu hırsızlığının arttığını söyleyerek, çiftçileri uyardı.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, son günlerde yağmurlama borusu hırsızlığının arttığını söyleyerek, çiftçileri uyardı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Sudurağı beldesi ile Kılbasan köylerinde çiftçilerin tarımsal sulama sistemleri ve yağmurlama borularının çalındığını belirterek, "Karaman'da sulama sezonunun başlaması nedeniyle çalışmalarına start veren çiftçilerimizin yağmurlama boruları çalınmaya başladı. Çiftçilerimiz kışında trafo yağı ve kablolarının çalınmasından mağduriyet yaşadılar. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız şüpheli gördükleri araç ve kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmelerini rica ediyoruz. Üreticilerimizin hırsızlara karşı daha dikkatli olmalarını ve gereken önlemlerini almalarını istiyoruz. Karaman İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hırsızlık olaylarına karşı gerekli önlemler alarak soruşturmalar başlatılmıştır. Geçtiğimiz aylarda birçok hırsızlık olayını aydınlatan kolluk güçlerimiz en kısa zaman dilimi içerisinde çiftçimizin mağduriyetlerini sonlandıracağına inancımız sonsuzdur" dedi. - KARAMAN

Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı - Son Dakika


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