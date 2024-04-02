BBP İskenderun Belediye Başkan Adayı Muzaffer Sezgin Hayatını Kaybetti

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HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nin adayı olarak seçime katılan Muzaffer Sezgin, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Başkan adayı Sezgin'in cenazesi öğle namazına müteakip Çankaya Mezarlığına defnedildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olan Muzaffer Sezgin, geçtiğimiz gün saatlerinde akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 3 çocuk babası Sezgin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimlerde 340 oy alan Sezgin, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildi. Sakarya Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine BBP İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Halil Açıkdaş, BBP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Tamer Daşdelen, BBP Payas İlçe Başkanı Ümmet Kaya ve BBP Altınözü İlçe Başkanı Mahmut Bekiroğlu katıldı.

BBP İlçe Başkan Vekili Metin Alkan, "31 mart seçimlerinde belediye başkan adayımız, seçimlerden sonra bir kalp krizi geçirmişti ve hastaneye intikal etmiştir. Sonra orada anjiyo işlemleri yapılmıştır fakat sonuçlara olumlu bir cevap vermediğinden ameliyat olması gerekiyordu. Bunun üzerine Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi gidip muayene olacaktı fakat dün akşam tekrardan evinde kalp krizi geçirmiş. Bu kalp kriziyle hayata veda etti. Bizim çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımızdı. Onun kaybı bizi gerçekten çok üzdü. Aynı zamanda, İskenderun esnafları tarafından da sevilen bir arkadaşımızdı Allah gani gani rahmet eylesin" dedi. - HATAY