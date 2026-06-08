Beğerli\'de Su Sorunu İncelemesi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Nazilli'nin Beğerli Mahallesi'nde tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üreticiler ve ilgili taraflarla su sorunu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz ve beraberindeki heyet, Beğerli Mahallesi'ndeki tarım alanlarında incelemelerde bulunarak bölgedeki mevcut duruma ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Bozdoğan ilçesinde faaliyet gösteren balık yetiştiricilik tesisi sahibi ve mahalle muhtarı ile bir araya gelen heyet, su kaynaklarının kullanımı ve yaşanan sıkıntılar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Saha ziyaretinde, Bozdoğan ilçesinde faaliyet gösteren bir balık yetiştiricilik tesisi sahibi ile Beğerli Mahalle Muhtarı'nın da katılımıyla bölgede yaşanan su sorunu ele alındı. Tarımsal üretimi etkileyen su temini konusunda taraflar arasında görüş alışverişinde bulunulurken, mevcut durum değerlendirilerek çözüm yolları üzerinde duruldu. - AYDIN