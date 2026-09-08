Belçika'nın PISA 2025: Flaman gençlerin yüzde 30'u okumada yetersiz - Son Dakika
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Belçika'nın PISA 2025: Flaman gençlerin yüzde 30'u okumada yetersiz

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Belçika, PISA 2025'te genel ortalamada 20'nci sıraya gerileyerek okuma ve matematikte büyük düşüş yaşadı. Flaman kesiminde 15 yaşındaki her 10 öğrenciden 3'ü temel okuma becerisine ulaşamazken, Flaman Eğitim Bakanı sonuçları 'utanç verici' olarak nitelendirdi ve AB kurumlarıyla acil temasa geçileceğini bildirdi.

Belçika, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarında büyük düşüş yaşadı. Ülkenin Flaman kesiminde her 10 gençten 3'ü temel okuma-yazma becerisine ulaşamadı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 91 ülkeden 800 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları açıklandı. Her üç yılda bir 15 yaşındaki öğrenciler üzerinden belli alanlardaki becerilerin ölçülerek istatistiklerle açıklandığı değerlendirmede, 2025 sonuçlarına göre Belçika ciddi bir düşüş yaşadı. Belçika, genel ortalamada 20'nci sırada yer alırken, Okuma Becerileri ve Matematik alanlarında büyük düşüşler yaşadığı tespit edildi.

Ülkede iki ayrı dil üzerinden yürüyen eğitim sisteminde her iki taraf da düşük sonuçlar alındı. Belçika'nın eğitim performansı, PISA 2025 sonuçlarıyla birlikte hem Flamanca konuşan kesimde hem de Frankofon bölgelerde gerilerken, iki sistemin düşüş nedenleri araştırılacak.

"Sonuçlar utanç verici"

Sonuçlara göre Flaman Kesiminde okuma becerilerindeki gerileme kritik seviyeye ulaştı. Verilere göre 15 yaşındaki her 10 Flaman öğrenciden yaklaşık 3'ü okuma alanında temel yeterlilik seviyesine ulaşamadı. Mesleki eğitimde tablo daha da ağır oldu. Öğrencilerin üçte biri temel okuma seviyesinin altında kaldı. Matematik ve fen bilimleri alanlarında da düşüş yaşandı. Matematikte temel seviyeye ulaşamayanların oranı yüzde 25,6 olurken, fen bilimlerinde ise bu oran yüzde 22,6 oldu. Üst düzey başarı gösteren öğrenci oranı son 20 yılda sürpriz biçimde azaldı.

Flaman Eğitim Bakanı Zuhal Demir sonuçları "utanç verici" olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla acil temasa geçeceğini bildirdi.

Fransızca konuşan kesimde ise uzun yıllardan bu yana düşük sonuçlar alınmaya devam edildi. Fransızca konuşulan okullarda okuma becerisi ve Fen bilimleri ortalamaya yakın ancak düşüş eğiliminde gerçekleşti.

Dünya genelinde düşüş yaşanıyor

Belçika bu sonuçlarla her iki bölge de OECD'nin küresel düşüş trendini takip etmiş oldu. PISA 2025 sonuçlarına göre Avrupa ülkeleri de dahil genel bir gerileme eğilimi yaşandığı bildirildi. Dikkat ve motivasyon kaybı, devamsızlık artışı, uzun metin okuma alışkanlığının zayıflaması ve Covid-19 pandemisi sonrası öğrenme ikliminin bozulması Belçika ve diğer ülkeler genelinde ortak etkenler olarak öne çıktı. Belçika'nın ortak güçlü noktası ise dijital problem çözme becerileri olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belçika'nın PISA 2025: Flaman gençlerin yüzde 30'u okumada yetersiz - Son Dakika

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