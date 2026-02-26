Başkan Kaya, Gül çiftine kayıtsız kalmadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağlıksız bir ortamda yaşayan yaşlı çifte hayırseverlerin de desteği ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya sahip çıktı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Gerenkova Mahallemizde yaşayan ve kötü durumdaki evlerinin sosyal medyada yayınlanan görüntüsü ile gündeme gelen yüzde elli görme engelli hemşehrimiz (64) Musa Gül ve değerli eşi (63) Gülizar Gül'ün sağlıksız durumdaki evlerini; hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle kısa sürede yenileyerek sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürdük. Ayrıca Gül ailemizin kullanılamayacak durumda olan eşyalarını yenileriyle değiştirerek kendilerine teslim ettik. Sosyal Hizmetler Birimimiz ailemizi ziyaret etmeye, kendilerine destek olmaya devam edecek. İlçemizde yalnızca fiziki belediyecilik hizmetleri yürütmüyor; sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz. Gül ailemize yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içinde uzun ömürler diliyor; bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve Sosyal Hizmetler Ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN