Başkan Balaban maç yapan çocukların eğlencesine ortak oldu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı'nda yer alan Seyitli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kısa süre önce mahalleye kazandırılan halı sahayı inceleyen Belediye Başkanı Balaban, maç yapan çocukların eğlencesine de ortak oldu.

Yeni yılda da mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Balaban'a, Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan eşlik etti. Ziyaret kapsamında mahallede tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projeler hakkında mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunuldu. İlk olarak yapımı kısa süre önce tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulan halı sahayı gezen Başkan Balaban, burada incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında sahada maç yapan çocuklarla bir araya gelen Balaban, onların keyifli anlarına ortak oldu. Daha sonra, hayırsever bir iş insanı ile belediyenin katkılarıyla kadınlar için yapılan ibadet yerini ziyaret eden Başkan Balaban, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin devamında mahallede yapılması planlanan projeler yerinde değerlendirilirken, mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin hızlıca çözümü için not alınmasıyla sona erdi. - MANİSA