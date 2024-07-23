Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinin ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı önemli bir gün olduğunu dile getirdi. Başkan Aşgın, "Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur" dedi.

Gazetecilik mesleğini özveri ve fedakarlıkla yapmaya çalışan basın mensuplarının bu çabasını her zaman takdir ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, toplum yararını gözeterek bu zor mesleği icra eden dürüst ve ilkeli gazetecilerin hayata ve olaylara ışık tuttuğunu kaydetti.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, "Bu önemli görevi yerine getirirken tarafsızlık, doğruluk ve ilkeli yayıncılık ilkelerinden ödün vermeden hareket etmeniz, toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamada büyük önem taşımaktadır. Özellikle yerel basın mensuplarımızın, şehrimizin ve halkımızın günlük yaşamını ilgilendiren konularda duyarlı ve özenli bir şekilde haber yapmaları, demokrasimizin sağlıklı işlemesi için önemli bir rol oynamaktadır. Sizlerin çalışmaları, şehrimizin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplumsal sorumluluğunuzun da bir göstergesidir. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimine katkı sağlamak adına yaptığınız her bir çalışma önemlidir. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ÇORUM