Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının özverili çalışmalarını takdir etti.

23.07.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinin ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı önemli bir gün olduğunu dile getirdi. Başkan Aşgın, "Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur" dedi.

Gazetecilik mesleğini özveri ve fedakarlıkla yapmaya çalışan basın mensuplarının bu çabasını her zaman takdir ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, toplum yararını gözeterek bu zor mesleği icra eden dürüst ve ilkeli gazetecilerin hayata ve olaylara ışık tuttuğunu kaydetti.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, "Bu önemli görevi yerine getirirken tarafsızlık, doğruluk ve ilkeli yayıncılık ilkelerinden ödün vermeden hareket etmeniz, toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamada büyük önem taşımaktadır. Özellikle yerel basın mensuplarımızın, şehrimizin ve halkımızın günlük yaşamını ilgilendiren konularda duyarlı ve özenli bir şekilde haber yapmaları, demokrasimizin sağlıklı işlemesi için önemli bir rol oynamaktadır. Sizlerin çalışmaları, şehrimizin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplumsal sorumluluğunuzun da bir göstergesidir. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimine katkı sağlamak adına yaptığınız her bir çalışma önemlidir. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
14:33 Konserde panik Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
14:28 Bahçeli’nin ekonomi yorumuna Şimşek’ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli
14:11 Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez’e sürpriz yaptı Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi
14:04 Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki ’’Korku Evi’’nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki ''Korku Evi''nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 15:51:40. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement