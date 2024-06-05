Belediye Başkanı Posbıyık: Tasarruf tedbirleri belediyelerin elini kolunu bağladı - Son Dakika
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Yerel

Belediye Başkanı Posbıyık: Tasarruf tedbirleri belediyelerin elini kolunu bağladı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tasarruf tedbirleri genelgesinin belediyelerin çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

05.06.2024 14:07  Güncelleme: 15:58
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tasarruf tedbirleri genelgesine ilişkin "Bu genelge belediyelerin elini kolunu bağladı.  Bu dönemde çöpünü toplayan, eve suyunu veren bir de çalışanının maaşını ödeyebilen belediye başkanı çok başarılı bir belediye başkanı demektir. İş o noktaya geldi maalesef" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Posbıyık, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleri genelgesinin belediyelerin elini kolunu bağladığını belirtti. Belediye çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Kasırgada 150 milyon dolayında zarar vermesine rağmen devlet bize 7 milyon para verdi"

"Sahildeki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Plajda çok büyük yıkıntılar vardı. Ekiplerimiz büyük bir gayretle iyi bir noktaya getirdiler. Piknik alanlarının hepsini elden geçirdik. Aynı zamanda mezarlıkları da iyi bir noktaya getirdik.  Sahilde tabii ki maddi bakımdan çok zorluk çekiyoruz. Kasırgada 150 milyon dolayında zarar vermesine rağmen devlet bize 7 milyon para verdi. Bu paraya çoğaltalım diye defalarca rica etmemize rağmen hiç kimse yardımcı olmadı. Ona rağmen Allah'ın izniyle büyük bir bölümünü bitirdik. Sadece geminin battığı kısımda amfi tiyatroda bir sıkıntımız var. O kısımdan geminin çıkmasını bekliyoruz.

"Bayram sonrası İBB'den heyet gelecek"

İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı değerli dostum Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinden ve hukuk komisyonundan birlikte imzaladığımız mukaveleyi geçirdi.  Ereğli sahilindeki projelerin yapılması ve destek verilmesi şu anda kabul edilmiş vaziyette. İnsanlarımız sahilde hava almayı, gezmeyi önemsediği için bu arada biz halkımız mağdur olmasın diye sahilin bir çok bölgesini yeniledik. Bayram sonrası İBB'den heyetler gelecek. Arkadaşlarımızla birlikte gezeceğiz ve sahili yeni projeye göre yapılacak işleri birlikte dizayn edeceğiz.

"Kaletepe'nin kapanış saatini akşam saat 20.00'ye çıkardık"

Limana büyük bir gayret gösteriyoruz. Liman biliyorsunuz bizden önceki dönemde hiçbir işlem yapılmadığı için tamamen durmuştu.  Arkadaşlarımızın gösterdiği büyük bir gayretle geçmiş dönemde ödenmeyen 452 bin TL'yi ödeyerek yeni proje çizdik. Kazık çakma işlemleri hemen hemen sona gelmiş vaziyette. 100 milyon TL'nin üzerinde bir para harcadık, harcamaya devam edeceğiz. Tamir ve temizlikler olacak. Kaletepe'de yeni düzenlemeler yaptık. Arkadaşlarımızla karar verdik, halkımızdan büyük bir talep var. Kapanış saatini akşam saat 20.00'ye çıkardık. Diğer piknik alanlarımızı da elden geçirdik, halkın kullanımına hazır hale geldi. Eleman bakımından çok sıkıntı çekiyoruz. Tasarruf tedbirleri genelgesi geldiği için yeni eleman alamıyoruz. Geçici işçi de alamıyoruz. Plajda cankurtaran lazım. Cankurtaran olarak bizim diğer müdürlüklerden arkadaşlarımızı aldık eğitime gönderdik. Sertifikalarını aldılar ve cankurtaran yaptık. Plajlarda kazasız belasız bir sezon geçirmek için bu sorunu da kendi içimizde çözdük.

"Bu dönemde çalışanının maaşını ödeyebilen belediye başkanı çok başarılı bir belediye başkanı demektir"

Tasarruf tedbirleri genelgesi geldi. Bu genelge belediyelerin elini kolunu bağladı. Zaten ülkenin bu durumunda zor bir döneme girmişti belediyeler. Şu anda bile belediyelerin bir çoğunda maaş ödeyemeyen belediyeler var. Çok büyük problemler, sıkıntılar yaşıyorlar. Bu dönemde çöpünü toplayan, eve suyunu veren bir de çalışanının maaşını ödeyebilen belediye başkanı çok başarılı bir belediye başkanı demektir. İş o noktaya geldi maalesef. Mesela bu genelgenin size ne zarar verdi diye sorarsanız örnek vererek anlatayım size. Önümüzde Kurban Bayramı var. Her Kurban Bayramı'nda biz mezarlıklarda mevlit okuttururuz. Çok kalabalık oluyor ve orada 3-4 bin kişiye etli pilav, ayran dağıtırdık. Şimdi bu harcamayı yapamıyorum belediyeden. Bunu örnek vermek için anlatıyorum. Bir lira dahi kasadan para çıkaramazsın. Biz ne yaptık, imece yaptık. Belediye Meclis üyelerinden Allah razı olsun hepsinden, eti kendi aralarında hallettiler. Pirinci başka yerden aldık. İnşallah Kurban Bayramı'nda aynı geleneği sürdüreceğiz. Mesela önümüzde sünnet şöleni var. Her yıl 250 tane çocuğu sünnet ettiriyoruz. Büyük bir şölen yapıyoruz, çocuklara bisiklet veriyoruz. Ama büyük ihtimalle bu yıl bunu yapamayacağız. Çünkü kesme parası, bisiklet parası gibi belediye kasasından bir kuruş para veremiyoruz. Aksi takdirde hemen soruşturma açıyorlar. Festivali iptal ettik. Çünkü belediye kasasından bir lira harcayamıyoruz. Sanatçılarla anlaşmamıza rağmen hepsini de iptal etmek zorunda kaldık."

Kaynak: ANKA

Halil Posbıyık, Karadeniz, Ereğli, Çevre, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Posbıyık: Tasarruf tedbirleri belediyelerin elini kolunu bağladı - Son Dakika

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