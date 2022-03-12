Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu - Son Dakika
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Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu

12.03.2022 17:19
Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü öğrenciler tarafından coşkuyla kutlandı.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü öğrenciler tarafından coşkuyla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünü coşkuyla kutlayan Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri, düzenlenen etkinlikte temsili olarak Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı'nın yazılma anlarını canlandırdı. Çocuklar son olarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. - KASTAMONU

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Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi Üniversite öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anlamlı video Üniversite öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anlamlı video

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kastamonu, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu - Son Dakika


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