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Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak - Son Dakika

Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak

17.12.2021 15:20
Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak

Trakya'nın tek belediye konservatuvarı olma özelliğine sahip olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında misafir öğrenciler için bazı bölümlerde ek kontenjan açtı.

Trakya'nın tek belediye konservatuvarı olma özelliğine sahip olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında misafir öğrenciler için bazı bölümlerde ek kontenjan açtı. Mülakatla alınacak olan misafir öğrenciler, kanun, ud, klarnet, bağlama, keman, çello, çalgı yapım ve bale bölümlerine başvuruda bulunabilecekler.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ek kontenjan başvuruları için kurumun resmi Facebook sayfası olan https://www.facebook.com/spasakonservatuvar adresinden özel mesaj yoluyla talepte bulunabilecek. Başvuru yapan adaylar, isim ve soy isim, yaş, telefon ve hangi bölüme kayıt yaptırmak istedikleri bilgilerini mesaj yoluyla iletecek. Daha sonra konservatuvar yetkilileri tarafından adaylar aranarak kayıt başvuruları tamamlanacak.

Başvuru için son tarih 22 Aralık 2021 Çarşamba olarak belirtildi. 25-26 Aralık Cumartesi-Pazar tarihlerinde ise tek aşamalı mülakat gerçekleştirilecek.

"Tüm Süleymanpaşalıları bekliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Salih Demirci, "Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarımız kurulduğu 2014 yılından bu yana altın çağını yaşamakta. İki yıl önce Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'yla yapılan iş birliği protokolünce, artık mezuniyet belgelerimiz farklı bir resmiyet kazandı ve ilk meyvelerini de vermeye başladı. Bu yıl mezun olan bir öğrencimiz Çatalca Belediyesinde eğitmen olarak göreve başladı. Pandemi dönemi boyunca derslerine çevrimiçi olarak ara vermeden devam eden tek belediye konservatuvarı özelliğini taşıyan kurumumuzun ses eğitimi bölümü öğrencilerinden Neslişah Coşkun ise Haliç Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü'nü tam burslu olarak, bu yıl birincilikle mezun ettiğimiz öğrencimiz Anı Doğa Yılmaz da Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nı yüzde 50 bursla kazandı. Tiyatro bölümümüz bu yıl Usta Oyuncu ve Rejisör Ahmet Yenilmez ile yeniden açıldı. Sanatın her alanında daima ürün veren bir okul olmayı amaçladık. Umuyoruz ki yeni dönemde sağlık ve sıhhatle yeni projelere imza atacağız. Bu büyük ailede yerini almak isteyen tüm Süleymanpaşalıları, Tekirdağlıları ve tüm Trakya'yı bekliyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak
Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak
Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak

Trakya Bölgesi, Facebook, Bale, Ud, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak - Son Dakika


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