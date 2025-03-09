Belediyenin İftarında Self Servis Krizi - Son Dakika
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Belediyenin İftarında Self Servis Krizi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında self servis yemek dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Birçok vatandaş, yemeklerini soğuk alarak oruçlarını açmak zorunda kaldı. Organizasyona tepki gösteren katılımcılar, daha iyi bir planlama beklediklerini belirttiler.

09.03.2025 21:10
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Belediyenin iftarında self servis krizi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa sahil dolgu alanında düzenlenen iftar programına yoğun katılım olurken, self servis yemek dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği iftarda, vatandaşlar normal servis beklerken yemeklerin self servis olarak dağıtılması büyük sıkıntılara yol açtı. Yemek sırası uzadıkça uzarken, yemeğini geç alan birçok vatandaş soğuk yemek zorunda kaldı ya da hiç yiyemedi. İftara gelenler, oruçlarını açabilmek için yaklaşık 1 saat boyunca sıra bekledi. Uzun sıralar dron ile havadan da görüntülendi. Tepkilerin büyümesi üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in konuşması iptal edildi.

İftara katılan vatandaşlar, organizasyonun eksik planlandığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Self servis uygulamasının iftar saatine uygun olmadığını dile getiren vatandaşlar, belediyenin daha iyi bir organizasyon yapması gerektiğini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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