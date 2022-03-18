Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

18.03.2022 10:22
Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

Bozüyük Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük'te Berat Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - BİLECİK

Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı
Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı
Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı Nilüfer'de Berat Kandili bereketi Nilüfer'de Berat Kandili bereketi

Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili, Bozüyük, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:46:53. #1.12#
SON DAKİKA: Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement