Elazığ'da Berat Kandili'nde camiler doldu taştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde camiler doldu taştı. Berat Kandili nedeniyle başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri dolduran vatandaşlar, ellerini semaya açıp dua etti. Elazığ Belediyesi, kandil nedeniyle vatandaşlara süt ve kandil simidi ikram etti. - ELAZIĞ