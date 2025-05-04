Berber Ekrem Hesino Suriye\'ye Dönmeyi Bekliyor

Suriye'deki savaştan kaçıp 10 yıl önce Hatay'a gelen ve depremde iş yeri yıkılınca enkaz ortasında mesleğini sürdüren Suriyeli berber Ekrem Hesino, ülkesine dönmek için gün sayıyor. Türk halkına teşekkürlerini dile getiren Hesino, "Türk milletiyle kardeşiz, Suriye'ye gelirseniz başımızın üstünde yeriniz var" dedi.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Suriye'de iç savaşın bitmesiyle Suriyeliler, ülkelerine dönüşlerini sürdürüyorlar. Suriye'deki iç savaştan kaçarak 10 yıl önce Türkiye'ye gelen 27 yıllık berber Ekrem Hesino, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 yıldır berberlik yaparak geçimini sağlıyor. Depremde 8 yıldır çalıştığı iş yeri yıkılan Hesino, 2 yıldır enkazın ortasına kurduğu kulübesinde mesleğini sürdürüyor. Depreme rağmen hayattan kopmayan ve mücadelesini sürdüren Hesino, Kurban Bayramı'ndan sonra ülkesine dönmeyi planlıyor. Suriye'deki evi ve iş yeri sağlam olan berber Hesino, İdlib'e gidip iş yerinde mesleğine devam etmek istiyor.

"Suriye'ye gideceğim için mutluyum"

Kurban Bayramı'ndan sonra ülkesine dönmeyi planladığını ifade eden Ekrem Hesino, Türk halkına teşekkürlerini dile getirerek, "Suriye'den 10 yıl önce geldim. Ben 27 yıldır berberlik mesleğini yapıyorum. Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'ndan sonra ülkeme döneceğim. Depremden önce iş yerim vardı ama yıkıldı. Depremden sonra burada iş yapıyorum. Ailem hepsi burada yaşıyor. Benim Suriye'deki ev sağlam. Ev İdlib merkezindeydi ve bombalar çevresine düştü. O konuda şanslıyım. Ev ve iş yerim var. Ülkeme döndüğümde iş yerimde berberlik mesleğini yapacağım. Suriye belki 3 yıl sonra daha iyi olacak. Türk milletiyle hepimiz kardeşiz ve Suriye'ye gelirseniz başımızın üstünde yeriniz vardır. Ben Suriye'den annemle tek geldim ama ülkeme döndüğümde eşim ve çocuklarımla birlikte 6 kişi döneceğiz. Türkiye'ye 2 kişi geldik, 6 kişiyle geri döneceğiz. Ben İdlib merkezine gideceğim. Suriye'ye döneceğim için mutluyum. Bir kızım ve bir oğlum yeni Türkiye'de doğdu. Bu küçük alanda berberlik mesleğini yapmak zor ama yapacak bir şey yok. Benim müşterilerim var. Benim iş yerim hepsi yıkıldı ve şimdi enkazın ortasında küçük bir alanda çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY