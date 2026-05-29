Berlin\'de Türk Toplumu Bayramlaştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk toplumu, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen programda bayramlaştı, birlik ve beraberlik görüntüsü verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu resmi konutunda bayramlaşma programı düzenlendi. Davetliler Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı tarafından karşılandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, davetlilerin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği konuşmasında Almanya'ya göçün 65. yılında Türk toplumunun Almanya'nın çok kültürlü yapısına, ekonomisine ve sosyal hayatına büyük katkılar sağladığını belirtti. Büyükelçi Turan, "Sizlerin hayatın her alanında gösterdiğiniz başarılar Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk köprüsünü daha da sağlamlaştırıyor, pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Sadece Berlin'de 300 bin Türk vatandaşının yaşadığını belirten Büyükelçi Turan, Türk toplumunun sahip olduğu insan kaynağının, ekonomik gücün ve kurumsal birikiminin daha etkin şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Bayramların dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği, sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının pekiştiği müstesna günler olduğunu belirten Büyükelçi Turan, "Bugün burada Almanya'daki Türk toplumunun ne kadar güçlü ve köklü bir bağa sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz. Farklı sivil toplum kuruluşlarımızın omuz omuza vererek böyle anlamlı bir etkinlikte buluşması, ortak değerlerimiz etrafından nasıl kenetlenebildiğimizin en güzel örneği" dedi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da konuşmasında, "Bayramlarımız birer takvim yaprağından daha ötedir. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe ve birlik beraberliğe açılan kapılardır" şeklinde konuştu.

Kavurma-pilav ve baklava ikramı

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı davetlilerle bayramlaştı. Programa katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar da bu anlamlı buluşmada birbirlerinin bayramını tebrik etti, eski bayramları yad etti. Program sonunda davetliler günün anısına fotoğraf da çektirdi. Davetlilere kurban kavurması, pilav ve baklava ikram edildi.

Programa Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri, iş adamları, akademisyenler, sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BERLİN