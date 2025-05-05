BES'ten TÜİK Protestosu: Gerçek Enflasyon İstendi

(VAN) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri, iktidarla işbirliği içinde emekçileri yoksullaştırdığı gerekçesiyle TÜİK'i protesto etti ve kurumu "gerçek enflasyon verilerini" açıklamaya çağırdı.

BES Van Şube Başkanı Veysi Şeker, beraberindeki sendika üyeleri adına TÜİK Van Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Şeker, iktidarın yandaş sendikalarla birlikte toplu iş sözleşmelerini bir "orta oyununa" çevirdiğini ve emekçileri yoksullaştırdığını ifade ederek, "İktidarın aparat haline getirdiği TÜİK eliyle soyulmaya devam ediyoruz" dedi.

TÜİK'in enflasyon sepetindeki gıda fiyatlarını saklamasının emekçilerin gelirlerinin düşük tutulması amacına hizmet ettiğini söyleyen Şeker, TÜİK'in 2022'den beri açıklamadığı gıda fiyat verilerini kamuoyuyla paylaşmasını ve gerçek piyasa verileri üzerinden enflasyon oranlarını açıklamasını istedi.

"İki yüzlülüğe son verin"

Yandaş sendikaların 1 Mayıs meydanlarında hükümeti şikayet etmelerinin "yalancı pehlivanlık" olduğunu belirten Şeker, "Bir gün önce yetkililere dönüp dönüp teşekkür edenler, aynı takımda top koşturanlar iş yerlerimizde birbirlerinden yetki almak için başta bizim üyelerimiz olmak üzere, emekçiler üzerinde mobbing uygulamaktadırlar" dedi.

İktidarın kayyum politikaları ve yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabalarının hukuksuz olduğunu vurgulayan Şeker, bu durumun emekçilerin ekonomik kayıplarına neden olduğunu ifade etti.