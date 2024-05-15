BES Trabzon Şubesi: Hükümet Kamu Emekçilerinin Haklarına Göz Dikiyor - Son Dakika
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BES Trabzon Şubesi: Hükümet Kamu Emekçilerinin Haklarına Göz Dikiyor

BES Trabzon Şubesi: Hükümet Kamu Emekçilerinin Haklarına Göz Dikiyor

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Trabzon Şubesi, hükümetin 'Kamu Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin açıklama yaparak, kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikildiğini belirtti. Şube Başkanı Ayhan Kanber, iktidarın liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla yandaşlarına peşkeş çektiğini ve açıkladığı tasarruf programıyla emekçilerin haklarını gasbetmeye çalıştığını ifade etti.

15.05.2024 18:52
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON)- Büro Emekçileri Sendikası (BES) Trabzon Şubesi, hükümetin "Kamu Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin açıklama yaptı. Şube Başkanı Ayhan Kanber, "Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir" dedi.

BES Trabzon Şubesi üyeleri, Hızırbey Vergi Dairesi önünde hükümetin "Kamu Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin açıklama yaptı. Şube Başkanı Ayhan Kanber, şunları söyledi:

"KENDİLERİNİN BİLE İNANMADIĞI BİR PROGRAM AÇIKLADILAR"

"İktidarları boyunca uyguladıkları ekonomi politikalarıyla kamu kaynaklarını yağma eden ve yandaşlarına servet olarak aktaranlar, sebebi oldukları ekonomik krizin faturasını başta biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek üzere bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için işe yarayacağına  kendilerinin bile inanmadığı bir program açıklayarak, dillerinin altındaki baklayı çıkardılar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği sözde kamu tasarruf ve verimlilik paketi ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir.  Sözde kamu tasarruf paketinde; iktidarları boyunca bizlerden topladıkları vergileri, kamu işletmelerinin haraç mezat özelleştirilmesinden elde ettikleri gelirleri ve borç olarak aldıkları yabancı kaynakları 'yandaşlarına ucuz sermaye' olarak aktaranlar har vurup harman savuranlar mali disiplinden bahsediyor. Hasta garantili şehir hastanelerine, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenler bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor. İktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gasbedilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır.

"KAMU HİZMETİNDEN TASARRUF EDİLMEZ"

Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın, liyakati tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun, çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz.  Buradan iktidarı uyarıyoruz! Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez. Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla kamu özel iş birliği projeleri adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol, köprü; hasta garantili hastane; yolcu garantili hava limanı gibi  işler sonucunda zengin ettiklerinizden,  kur korumalı mevduat  tasarrufu ile köşeyi dönenlerden  tasarruf yapın, zaten geçinmekte zorlanan biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil."

Kaynak: ANKA

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