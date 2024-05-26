Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Sokak Hayvanlarına Dair Açıklama Yaptı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sokak hayvanlarına dair düzenlemeleri içeren tartışmalara dair açıklama yaptı. Başkan Rıza Akpolat, sorunun çözümünün öldürmekten değil, yapıcı ve koruyucu politikalardan geçtiğini kaydetti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, son dönem gündemde olan sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu. Sahipsiz sokak hayvanlarının saldırılarına uğrayan yurttaşların ve ailelerinin hassasiyetlerini anladıklarını ve ortada ciddi bir sorun olduğunu kabul ettiklerini kaydeden Başkan Rıza Akpolat, "Ancak, sorunun çözümünde öldürmekten başka yollar olduğunu da biliyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak savunmasız hiçbir canlının yaşamına son verme hakkını kendimizde görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi'nin sokak hayvanları için hayata geçirdiği hizmetlerden örnek veren Başkan Rıza Akpolat, "MOBİVET Sokak Hayvanları Ambulansımız ve acil müdahale aracımızla İBB dışında 7/24 can dostlarımızın sağlığı için görev başında olan tek ilçe belediyesiyiz. Bunun yanı sıra 5 araçlık uzman ekibimiz, 6 veteriner ekibimiz ve 7 veteriner teknikerimizle can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın güvenliği için ilçede 150'den fazla noktaya uyarı tabelaları yerleştirdik. 5 yılda 80 bin can dostumuza ulaştık ve 30 bin ton mama dağıttık. Engelli Kedi Ünitemizde daha önce şiddete uğramış, kazalar sonucu uzuv kaybı yaşamış, tedaviye ihtiyaç duyan Beşiktaş'ın tüm kedilerine sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için özel bakım ve destekler uyguluyoruz. Ülkemizin hayvan temalı müzesi olan Kedi Müzemizi Beşiktaş'a kazandırdık" dedi.

"Pusulamız vicdanımız, sorumluluğumuz ve ortak aklımız"

Sokak hayvanları konusunu bütüncül bir biçimde ele alınması gerektiğini söyleyen Başkan Rıza Akpolat, "Sokak hayvanları konusu bütüncül biçimde ele alınması gereken bir konudur. Çözüm de kapsayıcı ve bütüncül olmalıdır. Yurttaşlarımızın güvenliği, hayvanların yaşam hakları ve insanlık durumumuz bu meselenin temel ölçütleridir. Öldürmenin değil en iyi şekilde yaşamanın ve yaşatmanın yanındayız. Yapıcı ve koruyucu politikaları destekliyoruz. Pusulamız her zaman olduğu gibi vicdanımız, sorumluluklarımız ve ortak aklımızdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL