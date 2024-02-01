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Beşiktaş Belediyesi, 7/24 veterinerlik hizmeti sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Beşiktaş Belediyesi, 7/24 veterinerlik hizmeti sunuyor

Beşiktaş Belediyesi, 7/24 veterinerlik hizmeti sunuyor

Beşiktaş Belediyesi, sokaktaki hayvanlar için 7 gün 24 saat veterinerlik hizmeti sunuyor. Ekipler, muayene, tedavi ve bakım ihtiyacı olan can dostlara mobilet araçları ile müdahale ediyor ve gerektiğinde rehabilitasyon merkezinde misafir ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, can dostlar için 7/24 çalışan ilk ilçe belediyesi olduklarını belirtti.

01.02.2024 12:10
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Beşiktaş Belediyesi, 7/24 sunduğu veterinerlik hizmeti ile sokaktaki can dostları soğuk kış aylarında yalnız bırakmıyor.

Beşiktaş Belediyesi, 7 gün 24 saat sokaktaki hayvanlar için veterinerlik hizmeti sunuyor. Belediye ekipleri, trafik kazası, travma, enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle muayene, tedavi ve bakım ihtiyacı olan can dostlara mobilet araçları ile müdahale ediyor; can dostlar, gerekli durumlarda iyileşene kadar rehabilitasyon merkezinde misafir ediliyor.

Patili dostların tedavi ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Can dostlarımız için 7/24 çalışan ilk ilçe belediyesi olmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi, 7/24 veterinerlik hizmeti sunuyor - Son Dakika
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