Beşiktaş Belediyesi Aşure Günü\'nde İlçe Sakinlerine Aşure İkram Etti

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Aşure Günü sebebiyle Beşiktaş Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ikram edildi.

Beşiktaş Belediyesi, bolluk, bereket, paylaşım, birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Çarşı'da kurulan çadırda mesai arkadaşlarıyla beraber Beşiktaş Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan aşureleri dağıttı. Vatandaşlar aşure ikramından memnun kaldı. Başkan Akpolat, "Bereketin simgesi aşure lokmalarımızı paylaştık. Allah, tuttuğumuz Muharrem oruçlarımızı kabul etsin. Tüm komşularımıza şifa ve afiyet olsun" dedi. - İSTANBUL