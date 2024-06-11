Beşiktaş Belediyesi Sıcak Hava Dalgasına Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Sıcak Hava Dalgasına Karşı Önlemler Alıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sıcak hava dalgasına karşı Beşiktaşlıları gün içinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve bol bol sıvı almaları konusunda uyararak, ilçenin belirli noktalarında ücretsiz limonata ve su dağıtılacağını söyledi.

11.06.2024 23:29
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sıcak hava dalgasına karşı Beşiktaşlıları gün içinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması ve bol bol sıvı almaları konusunda uyararak, ilçenin belirli noktalarında ücretsiz limonata ve su dağıtılacağını söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi esir aldı. Yurdun birçok bölgesinde sıcaklıklar havadaki nemle beraber 40 derece hissediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sıcak hava dolayısıyla Beşiktaşlıları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Başkan Akpolat, "Ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçeklik. İklim değişikliği bizleri daha fazla sıcak hava dalgası ile karşı karşıya bırakırken, bu durum sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Verilere göre, yeni bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız. Beşiktaş Belediyesi olarak bu acil duruma karşı hazırladığımız eylem planını ve sağlığınız için uzmanlarımızın hazırladığı önerileri paylaşmak istiyorum. Yüksek sıcaklıklar vücudumuzun ısı kontrol sistemini derinden etkiliyor. Bu durumu kontrol altında tutmak amacıyla daha fazla sıvıya ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple; yarından itibaren vatandaşlarımızın yoğun kullandığı Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı'nda kurulacak stantlar ile saat 11 ile 15 arasında ücretsiz su ve limonata dağıtımı sağlanacak. Can dostlarımız için daha önceden parklarımıza konulan sular ilgili müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak kontrol edilecek ve değişim sağlanacak. Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız, güneş ışığının dik geldiği ve sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız, sizlerin sağlığı ve yaşam kalitesi bizler için çok değerlidir. Tam bir iş birliği ve dayanışma haliyle bu zor zamanların üstesinden geleceğiz. Sağlıkla ve sevgiyle kalın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi Sıcak Hava Dalgasına Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika

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