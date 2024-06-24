Beşiktaş Belediyesi Yaz Kursları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Yaz Kursları Kayıtları Başladı

Beşiktaş Belediyesi Yaz Kursları Kayıtları Başladı

Beşiktaş Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini eğlenceli ve faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz kurslarının kayıtları başladı.

24.06.2024 17:25  Güncelleme: 17:27
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Beşiktaş Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini eğlenceli ve faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz kurslarının kayıtları başladı.

Beşiktaş Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatillerini eğlenceli ve faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz düzenlediği yaz kurslarının kayıtları başladı. Yaz kurslarında öğrenciler yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli zamanlar geçirirken aynı zamanda ilgi alanlarına göre spor, sanat ve bilimin çeşitli dallarında eğitim alma olanağı bulacak. Yaz kursları, spor branşlarının yanı sıra sanat ve bilimin farklı alanlarında eğitim alan öğrencilere yetenek ve becerilerini de keşfetme imkanı sağlıyor. Her yıl yaz aylarında gerçekleşen kurslara Beşiktaş Akademi, kültür merkezleri derslikleri, parklar ve ilçedeki okulların spor salonları ev sahipliği yapıyor. 8 Temmuz'da başlayıp 23 Ağustos'a kadar devam edecek olan yaz kurslarına katılmak isteyen öğrenciler www.bskakademi.com adresinden online, Beşiktaş Akademi kurs merkezinden de başvuru yapabilir. Yaz kursları hakkında detaylı bilgiye besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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