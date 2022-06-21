Beşiktaş'ta Çocuklara Özel Kısa Film Atölyesi Düzenlendi

Beşiktaş Belediyesi, 9 ve 12 yaş arası çocuklara yönelik "Benim Filmim Beşiktaş" temalı 4 haftalık kısa film atölyesi düzenledi. Oyuncu, senarist ve oyuncu koçu İbrahim İris'in katılımıyla gerçekleşen atölyenin galasında çocuklar, kendi tasarladıkları filmleri galada gösterime sundu.

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği "Benim Filmim Beşiktaş" temalı 4 haftalık kısa film atölyesi sona erdi. 9-12 yaş arası çocuklara yönelik atölye kapsamında senaryo yazımı, çekim teknikleri, video kurgu gibi kısa film süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Oyuncu, senarist ve oyuncu koçu İbrahim İris'in katılımıyla gerçekleşen kısa film atölyesi, çocukların hikayelerini ve yaşadıkları yeri kendi bakış açılarıyla filme dönüştürmelerine imkan sağladı ve çocuklar atölye süresince Beşiktaş'a kendi pencerelerinden baktı.

Atölyenin sonunda özgün yapımlar ortaya çıkaran çocuklar, filmlerini, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki galada gösterime sundu. Gösterime, BKM Güldür Güldür ekibinden oyuncu Ünal Yeter de konuk olarak çocukların filmlerine destek verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"4 kısa filmden oluşan 'Benim Filmim Beşiktaş'ın galasını gerçekleştirdik. 15 çocuğumuzun atölyeye katılarak çektiği kısa filmlerde;,oyuncu, senarist ve yönetmen kendileriydi."