Beşiktaş’ta Gençlik Şenliği Düzenleniyor

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 18 Mayıs'ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda 'Gençlik Şenliği' düzenleyecek.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Gençler Sahne Sizin' adıyla bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek olan etkinlikte müzikle ilgilenen gençler için özel bir sahne kurulacak. Bireysel ya da grup olarak sahnede performans sergilemek isteyen gençler, besiktashepimizin.com/19-mayis-genclik-ve-spor-bayrami adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Böylece genç müzisyenlere yeteneklerini sahneye taşıma fırsatı sunulmuş olacak. 18 Mayıs'ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte müzik yapan, kendi şarkılarını seslendiren ya da müzik grubuna sahip gençler, kurulacak sahnede yeteneklerini sergileyebilecek. Gençlerin etkinliğe katılmak için Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesi üzerinden başvuru yapmaları ve demo kayıtlarını iletmeleri yeterli olacak. - İSTANBUL