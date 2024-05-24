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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sarımsak hasadı başladı.

Besni ilçesinin Kesmetepe Beldesinde çiftçiler tarafından yapılan sarımsak hasadına katılan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, burada çiftçilere kolaylıklar diledi. Hasadın bereketli geçmesini dileyen Kaymakam Partal, aynı zamanda çiftçilerin sorun ile sıkıntılarını dinleyerek taleplerini de tek tek not aldırdı. Kaymakam Partal aynı zamanda Besni sarımsağının öneminden ve kalitesinden bahsetti. - ADIYAMAN