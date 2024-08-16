Besni Kaymakamı Çağlar Partal, kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Yerel

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi

Besni ilçesinin Başlı Köyüne bağlı Karahalil Köyü'nde yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, köy halkıyla bir araya geldi ve alt yapı ile üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

16.08.2024 16:58
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde incelemelerde bulundu.

Kilitli parke taşı çalışmalarının yapıldığı Besni ilçesinin Başlı Köyüne bağlı Karahalil Köyüne giden Besni Kaymakamı Kaymakam Çağlar Partal, burada çalışmaları inceledi. İlgililerden bilgi alan Kaymakam Partal, köy halkıyla da bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Çağlar Partal, her zaman halkla iç içe olduklarını ve alt yapı ile üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni Kaymakamı Çağlar Partal, kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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