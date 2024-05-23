Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mercimek hasadına katıldı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mercimek hasadına katıldı

Adıyaman\'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mercimek hasadına katıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinin Üçgöz Köyü'nde gerçekleşen mercimek hasadına katılan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, çiftçilerle bir araya gelerek hasat hakkında bilgi aldı ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

23.05.2024 18:00
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mercimek hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi.

Besni'nin Üçgöz Köyünde başlayan mercimek hasadına katılan Kaymakam Çağlar Partal, burada çiftçilere kolaylık dileyerek hasat hakkında bilgi aldı. Hasadın verimi hakkında bilgiler alan Kaymakam Partal, aynı zamanda çiftçilerin taleplerini dinleyerek kendine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mercimek hasadına katıldı - Son Dakika

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