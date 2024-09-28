Besni Kaymakamı Yol Çalışmalarını İnceledi

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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Besni Merinos Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yol çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Kaymakam Çağlar Partal, burada çalışanlara kolaylıklar diledi. Çalışmaları yerinde inceleyip bilgiler de alan Kaymakam Çağlar Partal, yolun en kısa sürede en güzel şekilde hizmete gireceğini tek amaçlarının daha güzel bir Besni olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN