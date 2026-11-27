Besni Sosyal Hizmet Merkezi bireyleri kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, geçici koruma statüsündeki bireyleri kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi. Kurumun konferans salonunda verilen eğitimde farkındalık oluşturulması ve toplumsal bilincin artırılması hedeflendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde geçici koruma statüsündeki bireylere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kurumun konferans salonunda düzenlenen eğitimde, geçici koruma statüsündeki bireylere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen eğitimle kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturulması, toplumsal bilincin artırılması ve şiddetle mücadele konusunda bilinçlendirme yapılması amaçlandı.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Kaynak: İHA
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