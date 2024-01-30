Beyaz örtü ile kaplanan Çankırı böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen kent merkezi dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Kış manzarasına bürünen Çankırı il merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Ayrı bir güzelliğe bürünen Çankırı dron ile havadan görüntülendi.