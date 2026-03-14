Beyazay Derneği İftar Programı Düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen "Beyazay Ailesi İftar Programı", dernek üyeleri ve şehir bürokratlarını bir araya getirdi.

Kırşehir'de Garnizon Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, Beyazay ailesinin büyük bir aile olduğunu belirterek Ramazan ayının manevi ruhuna uygun şekilde bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Göçmen, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ramazan ayı için hazırladığımız yardım kolileri ve hediye çeklerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun gayret gösterdik. Ailelerimizi ziyaret ederek onların manevi coşkusuna ortak olduk. Birlikte yaşama ve paylaşma duygusunu yaşarken aynı zamanda istişare etme fırsatı da yakaladık" dedi.

İftar programı, dernek üyeleri ve şehir bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR