Beykoz'un mülkiyet sorunları Ankara'da masaya yatırıldı
05.03.2026 19:02  Güncelleme: 19:04
Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, mülkiyet sorunlarını çözmek amacıyla Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı ile Ankara'da görüştü. 5 mahalledeki hukuki süreçler hakkında çözüm dosyaları sunuldu.

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, ilçenin kronikleşmiş mülkiyet sorunlarını kökten çözmek amacıyla Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız ile bir araya gelen Gürzel, 5 mahalleyi ve 10 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren hukuki süreçlere dair hazırlanan çözüm dosyalarını bizzat sundu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçenin en temel sorunu olan mülkiyet ve tapu meselelerini devletin zirvesine taşıdı. Ankara ziyareti kapsamında ilk olarak Adalet Bakanlığı görevine yeni atanan Akın Gürlek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Başkan Vekili Gürzel, görüşmenin ana gündem maddesini Beykoz'un hukuk mücadelesi veren mahallelerine ayırdı.

5 mahalle, 2 bin 500 hane, 10 bin umut

Görüşmede Yenimahalle, Gümüşsuyu, Rüzgarlıbahçe, İshaklı ve Paşabahçe mahallelerinde yıllardır süregelen, yaklaşık 2 bin 500 haneyi ve 10 bin vatandaşı mağdur eden hukuki süreçler detaylı bir rapor halinde Bakanlığa sunuldu. Tapu iptalleri, tescil davaları ve orman sınırı uyuşmazlıkları gibi teknik ve hukuki süreçlere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, mülkiyet sorunu yaşayan tek bir komşumuz kalmayana dek mücadelenin süreceğini vurgulayarak, "Beykoz'umuzda uzun yıllardır devam eden mülkiyet meselelerinin çözümü için süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Özellikle Yenimahalle, Gümüşsuyu, Rüzgarlıbahçe, İshaklı ve Paşabahçe mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan, belirsizliklerin ortadan kalktığı kalıcı çözümlere kavuşması en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler son derece verimli geçti" şeklinde konuştu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ziyaret kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız'a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak nazik ev sahiplikleri ve Beykoz'a gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ankara, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
