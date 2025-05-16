Beykoz Belediye Başkanı ve 26 Şüpheli Hakkında Fezleke Hazırlandı

Beykoz Belediyesi'nde yönelik gerçekleştirilen "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 402 sayfalık fezleke hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

3 ayrı suçtan ceza istemi

Fezlekede, Belediye Başkanlığınca yapılan bir kısım mal ve hizmet alımında, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köselerin de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ceza istendi. Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - İSTANBUL