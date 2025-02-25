Beykoz Belediye'sine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Ocak 2025 tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., belediyenin konser etkinliklerinde hukuka aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, 15 Ocak 2025 tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D.'nin belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Ne Olmuştu
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde "usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Beykoz Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiasıyla Gözaltı - Son Dakika
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