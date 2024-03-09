Beykoz Belediyesi'nin Millet Sofrası'ndan binlerce kişi faydalanıyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi'nin Millet Sofrası'ndan binlerce kişi faydalanıyor

Beykoz Belediyesi\'nin Millet Sofrası\'ndan binlerce kişi faydalanıyor

Beykoz Belediyesi tarafından 2022 yılında hizmete açılan 'Millet Sofrası'ndan gün içinde binlerce kişi ücretsiz çorba alıyor. Millet Sofrası, engelli, yaşlı ve hasta ilçe sakinlerine sıcak yemek hizmeti de sunuyor.

09.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
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Beykoz Belediyesi tarafından 2022 yılında hizmete açılan 'Millet Sofrası' o tarihten bu yana on binlerce ilçe sakinine ve yolu düşen herkese ücretsiz günlük iki çeşit çorba vermeye devam ediyor. Kavacık'ta kurulan Millet Sofrası'ndan gün içinde binlerce kişi faydalanıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından 2022 yılında Kavacık'ta hizmete açılan "Millet Sofrası" nezih ortamıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hijyenik ortamda usta aşçılar tarafından pişirilen günlük çorbalar gün içinde Millet Sofrası'na gelen binlerce kişiye ücretsiz bir şekilde veriliyor. Millet Sofrası'nda, kendi yemeğini pişirecek fiziksel ve maddi gücü olmayan engelli, yaşlı ve hasta ilçe sakinleri için her gün sıcak yemek pişirilirken, cenazesi olan vatandaşların da evlerine yemek servisi yapılıyor.

Millet Sofrası Koordinatörü Bayram Yeşilbaş, "Beykoz Belediyemize ait Millet Sofrası'nda günlük sabah sekizden akşam altıya kadar misafirlerimizi ağırlıyoruz. Millet Sofrası olarak cenazesi olan vatandaşlara talepleri doğrultusunda yemek veriyoruz. Yaşlı, engelli ve hastalarımızın evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Her gün iki çeşit çorbamız oluyor. Belediyemizin ikramıdır. Sadece Beykoz halkını değil tüm İstanbul'dan vatandaşların yolu düşerse ağırlamaktan şeref duyarız. Açıldıktan sonra herkes mutlu bir şekilde geliyor. Çorbalarını içtikten sonra oturup ders çalışıp sohbet eden öğrencilerimiz var. Millet Sofrası'na ait Beykoz Devlet Hastanesi'nin önünde de mobil aracımız var. Orada da çorba dağıtımımız devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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