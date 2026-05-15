Beykoz\'da dev istihdam hamlesi: 782 kişilik İşgücü Uyum Programı başladı

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle, ilçedeki istihdamı artırmak ve sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan 782 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) kamuoyuna tanıtıldı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Ümraniye İŞKUR Şefi Recep Şentürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Deliak'ın katılımıyla gerçekleştirilen lansman programında, projenin detayları paylaşıldı. İşsizliğin azaltılması, vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması ve sosyal istihdamın desteklenmesi amacıyla uygulanacak program kapsamında katılımcılar; kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarından park, bahçe ve yeşil alanların korunması ile geliştirilmesine kadar birçok alanda görev alacak. Program kapsamında ayrıca engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik destek hizmetleri, geri dönüşüm ve atık yönetimi çalışmaları ile spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesine yönelik hizmetlerde de katılımcılar aktif rol üstlenecek.

"Vatandaşlarımıza yeni fırsat kapısı aralıyoruz"

Programın tanıtım toplantısında konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, projenin toplumsal önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz bu projeyi planlarken sadece işsizliği azaltmayı değil, aile yılı kapsamında sorumlulukları nedeniyle tam zamanlı çalışamayan ev hanımlarımıza, ilk iş tecrübesini yaşayacak ev gençlerimize, adli kontrol şartıyla yaşamına devam eden komşularımıza yeni bir imkan sunmayı da hedefledik. 782 komşumuzla Beykoz için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışacağız."

Gürzel, ayrıca projeye destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, Türkiye İş Kurumu yetkililerine, Ümraniye İŞKUR Müdürlüğü'ne ve Beykoz Kaymakamlığı'na teşekkür etti.

Programın ilk 4 haftasında haftada 5 gün, devam eden süreçte ise haftada 3 gün çalışma modeli uygulanacak. Katılımcılara programa katıldıkları her gün için günlük 1375 TL cep harçlığı ödemesi yapılacak. Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Programın esnek yapısı sayesinde vatandaşlar, program dışında kalan günlerde başka bir işte de çalışabilecek.

Başvurular 15 Mayıs Cuma itibarıyla İŞKUR üzerinden online olarak başladı. Vatandaşlar 19 Mayıs Salı saat 24: 00'a kadar başvurularını İŞKUR E-Şube veya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, son 1 ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış olması ve İstanbul Anadolu Yakası'nda (Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Şile, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ataşehir) ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca emekli aylığı, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve hane toplam gelirinin 2026 yılı için belirlenen 56 bin 150 TL (net asgari ücretin 1,5 katı) sınırının altında olması şartı aranacak. - İSTANBUL